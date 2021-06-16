Кожевников: что такого в обмене СКА и «Витязя»? У СКА кого ни взять из молодых, все играют

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о вчерашнем обмене петербургского СКА и подмосковного «Витязя», в котором приняли участие шесть хоккеистов.



«Нормальный обмен, что здесь такого. СКА набрал молодых игроков, Брагин умеет их раскрывать. Кого ни взять из молодых игроков у СКА, все заиграли. Если команду другую этот обмен устраивает, то что поделать… Здорово, что молодые ребята будут получать игровое время. Посчитайте, сколько там молодых игроков. Двое из тех, кого обменял «Витязь», уже успели себя хорошо проявить. Я думаю, что и в «Витязе» довольны обменом, они получили опытных игроков. Так что всё нормально», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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