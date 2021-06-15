В обмене «Витязя» и СКА поучаствовали шесть хоккеистов

Подмосковный «Витязь» и петербургский СКА произвели обмен игроками. Состав подольского клуба пополнил форвард Миро Аалтонен и защитник Виктор Антипин. В Систему СКА перешли защитники Юрий Паутов и Даниил Пыленков, а также нападающие Захар Бардаков и Данила Моисеев, сообщает официальная группа «Витязя» во «ВКонтакте». Хоккеисты присоединятся к «Витязю» в июле.

Напомним, по итогам прошлого сезона СКА занял второе место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где в полуфинале уступил московскому ЦСКА. «Витязь» завершил регулярку на девятой строчке на Западе и не вышел в плей-офф.

В сезоне-2020/2021 Аалтонен провёл 35 матчей в регулярном чемпионате и набрал 19 очков (10+9), у Антипина 53 игры в регулярном чемпионате, где он набрал 11 очков (2+9). В плей-офф у защитника одна передача в 15 встречах.

В прошлом сезоне Пыленков провёл 55 игр и набрал 19 очков (5+14), Паутов в 51 встрече отметился 14 очками (4+10), у Бардакова 11 очков (8+3) в 46 играх, Моисеев набрал 26 очков (8+18) в 56 матчах.