Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Барыса» Роман Старченко признан лучшим хоккеистом сезона в Казахстане

Форвард «Барыса» Роман Старченко признан лучшим хоккеистом сезона в Казахстане
Владимир Лаевский
Комментарии

Нападающий «Барыса» Роман Старченко признан лучшим хоккеистом Казахстана в минувшем сезоне, сообщается на сайте клуба из Нур-Султана.

В тройку лучших хоккеистов сезона также вошли голкипер «Сарыарки» Никита Бояркин и форвард «Барыса» Никита Михайлис.

Лучший хоккеист страны был определён в результате опроса 19 хоккейных обозревателей. Им было предложено назвать трёх игроков, наиболее ярко проявивших себя в минувшем сезоне. За первое место в анкете начислялось три очка, за второе — два и за третье — одно очко.

Старченко упомянули в своих анкетах 13 обозревателей: он получил шесть первых, шесть вторых и одно третье место.

35-летний форвард был признан лучшим игроком Казахстана в третий раз в своей карьере.

Старченко в минувшем сезоне провёл 65 матчей в КХЛ, набрал 35 (15+20) очков. Форвард был капитаном сборной Казахстана на чемпионате мира в Риге.

Новость по теме
Защитник «Барыса» Виктор Сведберг перешёл в ЦСКА
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021