Форвард «Барыса» Роман Старченко признан лучшим хоккеистом сезона в Казахстане

Нападающий «Барыса» Роман Старченко признан лучшим хоккеистом Казахстана в минувшем сезоне, сообщается на сайте клуба из Нур-Султана.



В тройку лучших хоккеистов сезона также вошли голкипер «Сарыарки» Никита Бояркин и форвард «Барыса» Никита Михайлис.



Лучший хоккеист страны был определён в результате опроса 19 хоккейных обозревателей. Им было предложено назвать трёх игроков, наиболее ярко проявивших себя в минувшем сезоне. За первое место в анкете начислялось три очка, за второе — два и за третье — одно очко.



Старченко упомянули в своих анкетах 13 обозревателей: он получил шесть первых, шесть вторых и одно третье место.



35-летний форвард был признан лучшим игроком Казахстана в третий раз в своей карьере.



Старченко в минувшем сезоне провёл 65 матчей в КХЛ, набрал 35 (15+20) очков. Форвард был капитаном сборной Казахстана на чемпионате мира в Риге.

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