38-летний Спецца продлил контракт с «Торонто» на год

Нападающий Джейсон Спецца остаётся в клубе Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс», сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что 38-летний игрок продлил контракт с «кленовыми листьями» на год. Заработная плата нападающего за этот год составит $ 750 тыс.

В прошедшем сезоне форвард набрал 30 (10+20) очков в 54 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 5 (3+2) баллов в семи встречах.



Напомним, в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся седьмой матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Торонто Мэйплс Лифс» и «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой «Монреаля» со счётом 3:1, благодаря которой они одержали победу в серии 4-3, уступая 1-3.