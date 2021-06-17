«Локомотив» объявил о подписании контракта с Елесиным
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«Локомотив» объявил о подписании контракта с защитником Александром Елесиным из «Калгари Флэймз». Контракт рассчитан на один год.
Ранее «Чемпионат» первым сообщил о том, что Елесин подпишет контракт с ярославским клубом.
Напомним, Елесин выступал за «Локомотив» до конца в сезоне-2018/2019, после чего подписал контракт с «Калгари».
В НХЛ защитник провёл четыре матча за «Флэймз» в прошлом сезоне. В текущем чемпионате Елесин выступал в АХЛ за «Стоктон», где провёл 28 матчей и набрал семь очков: забросил две шайбы и отдал пять результативных передач.
Прошедший сезон КХЛ «Локомотив» завершил на четвёртом месте в таблице Западной конференции. В плей-офф железнодорожники уступили московскому ЦСКА в семи матчах в четвертьфинале.
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