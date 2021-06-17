Купер: плей-офф — просто другой зверь. Иногда чувствуешь себя свободнее в гостях

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением об играх в плей-офф.



«Плей-офф — это просто другой зверь. Чтобы побеждать в гостях, нужна зрелая команда. Странным образом то, что мы провели в гостях весь прошлый плей-офф, даже в чём-то нам помогло, хоть там и не было болельщиков. Нужно уметь управлять своими эмоциями. Будь то дома или в гостях, нужно уметь отключиться от эмоций трибун и сфокусироваться на своей игре. В двух последних розыгрышах нам это отлично удавалось.



И знаете, что ещё? Иногда в домашних матчах тренер может чрезмерно увлечься погоней за противостоянием нужных ему звеньев. В этом смысле в гостях чувствуешь себя как-то свободнее, если честно. Но основное, безусловно, сводится к ментальной стойкости наших игроков, к их умению преодолевать любые сложности на чужих аренах. У наших ребят это есть», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.



Напомним, третий матч полуфинала Кубка Стэнли между «Тампой» и «Айлендерс» пройдёт 18 июня. Начало — в 3:00 мск. Счёт в серии — 1-1.