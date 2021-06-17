Купер: плей-офф — просто другой зверь. Иногда чувствуешь себя свободнее в гостях

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением об играх в плей-офф.
«Плей-офф — это просто другой зверь. Чтобы побеждать в гостях, нужна зрелая команда. Странным образом то, что мы провели в гостях весь прошлый плей-офф, даже в чём-то нам помогло, хоть там и не было болельщиков. Нужно уметь управлять своими эмоциями. Будь то дома или в гостях, нужно уметь отключиться от эмоций трибун и сфокусироваться на своей игре. В двух последних розыгрышах нам это отлично удавалось.
И знаете, что ещё? Иногда в домашних матчах тренер может чрезмерно увлечься погоней за противостоянием нужных ему звеньев. В этом смысле в гостях чувствуешь себя как-то свободнее, если честно. Но основное, безусловно, сводится к ментальной стойкости наших игроков, к их умению преодолевать любые сложности на чужих аренах. У наших ребят это есть», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.
Напомним, третий матч полуфинала Кубка Стэнли между «Тампой» и «Айлендерс» пройдёт 18 июня. Начало — в 3:00 мск. Счёт в серии — 1-1.
- 17 июня 2021
-
23:17
-
22:55
-
22:19
-
22:04
-
21:52
-
21:45
-
21:17
-
20:49
-
20:17
-
19:37
-
19:30
-
19:23
-
19:08
-
18:45
-
18:24
-
18:13
-
17:49
-
17:21
-
17:06
-
16:39
-
16:24
-
14:53
-
14:37
-
14:31
-
14:24
-
14:00
-
13:45
-
13:08
-
12:50
-
12:32
-
12:25
-
11:38
-
11:32
-
11:11
-
10:45