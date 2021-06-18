Фарм-клуб «Автомобилиста» изменил название и логотип

Фарм-клуб «Автомобилиста» — «Горняк», играющий в ВХЛ, изменил название и логотип.



Как сообщает официальный сайт клуба из Екатеринбурга, дублёры теперь будут выступать под брендом «Горняк-УГМК» и представлять Верхнюю Пышму. Домашней площадкой команды продолжит оставаться «Ледовая арена имени Александра Козицына», где команда проводила домашние матчи второй части сезона-2020/2021. В Верхней Пышме фарм-клуб «Автомобилиста» будет не только принимать соперников по ВХЛ, но и проводить тренировочный процесс.

В связи со сменой прописки клуба было принято решение об изменении его логотипа и официальных цветов. С нового сезона игроки «Горняка-УГМК» будут выходить на лёд в фирменных клубных цветах «Автомобилиста». Домашняя форма будет выполнена в красном цвете, выездная будет белой. Дизайн официальных комплектов нового сезона будет представлен позже.



В прошлом сезоне «Горняк-УГМК» занял четвёртое место в регулярном чемпионате ВХЛ, а также впервые в своей истории пробился во второй раунд плей-офф.