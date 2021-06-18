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Атаманенко назначен генеральным менеджером «Арены Омск»

Атаманенко назначен генеральным менеджером «Арены Омск»
Никита Паглазов
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«Авангард» объявил о том, что генеральным менеджером «Арены Омск» назначен Александр Атаманенко.

«Александр Атаманенко — один из самых известных и востребованных профессионалов в своей области. Работал генеральным директором «Донбасс Арены», директором по коммерции и стратегии футбольного клуба «Спартак». В том же «Спартаке» был директором по спортивным объектам, управлял стадионом главной команды. Опыт и знания у Александра накоплены огромные, поэтому мы рады, что он усилил команду менеджеров «Авангарда». Возвращение нашей команды в Омск – важнейший и крайне трудоёмкий процесс, в котором нет мелочей. Теперь наша арена получила первоклассного специалиста, и клуб сделает всё для того, чтобы новый дом «ястребов» стал лучшим в КХЛ», — цитирует генерального директора Сергея Белых сайт омского клуба.

«Рад присоединиться к «Авангарду» — клубу, который всегда ставит перед собой самые высокие задачи. Работа над проектом суперсовременной, технологичной и эффективной арены в индустрии хоккея для меня — интересный профессиональный вызов, который я рад принять. Надеюсь, что накопленные мною знания и опыт в управлении и коммерциализации спортивных объектов будут максимально полезны клубу, и мы вместе достигнем всех тех амбициозных целей, которые ставит перед собой команда-чемпион – создать лучшую арену в КХЛ и не только», — заявил Атаманенко.

Атаманенко с 2008 по 2014 годы занимал должность генерального директора домашнего стадиона ФК «Шахтёр». Затем с 2014 по 2019 годы и с сентября 2020 по май 2021 года занимал пост коммерческого директора ФК «Спартак».

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