Матчи «Монреаля» и «Вегаса» в Канаде посетят 3500 человек. Власти увеличили квоту на 1000

Власти Квебека объявили о смягчении правил проведения публичных мероприятий. Одно из изменений затронуло увеличение количества зрителей на спортивных соревнованиях с 2500 человек до 3500 и вступило в силу в четверг, 17 июня.
Таким образом, на третьей и четвёртой играх полуфинала Кубка Стэнли между «Монреаль Канадиенс» и «Вегас Голден Найтс», которые пройдут на стадионе «Белл-центр», смогут присутствовать 3500 болельщиков.
Монреаль был первым канадским городом, который позволил болельщикам посещать игры НХЛ во время первого раунда плей-офф. Большинство американских команд пустило болельщиков на трибуны ещё во время регулярного сезона.
Отметим, что на первых двух матчах серии в Лас-Вегасе присутствовало 17 884 человека — это максимальная вместимость для трибун.
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