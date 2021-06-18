Матчи «Монреаля» и «Вегаса» в Канаде посетят 3500 человек. Власти увеличили квоту на 1000

Власти Квебека объявили о смягчении правил проведения публичных мероприятий. Одно из изменений затронуло увеличение количества зрителей на спортивных соревнованиях с 2500 человек до 3500 и вступило в силу в четверг, 17 июня.



Таким образом, на третьей и четвёртой играх полуфинала Кубка Стэнли между «Монреаль Канадиенс» и «Вегас Голден Найтс», которые пройдут на стадионе «Белл-центр», смогут присутствовать 3500 болельщиков.



Монреаль был первым канадским городом, который позволил болельщикам посещать игры НХЛ во время первого раунда плей-офф. Большинство американских команд пустило болельщиков на трибуны ещё во время регулярного сезона.



Отметим, что на первых двух матчах серии в Лас-Вегасе присутствовало 17 884 человека — это максимальная вместимость для трибун.