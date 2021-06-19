«Монреаль» сравнял счёт за две минуты до сирены после грубейшей ошибки Флёри

В настоящее время проходит третий матч полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Монреаль Канадиенс» и «Вегас Голден Найтс». Пока счёт в серии — 1-1.
«Монреаль» сравнял счёт за две минуты до сирены после грубейшей ошибки голкипера Марка-Андре Флёри. Шайбу забросил Джош Андерсон. Также у «Канадиенс» отличился Коул Кофилд, а у «Голден Найтс» голы забили Николя Руа и Алекс Пьетранджело.
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Ранее в серии «Монреаль» побеждал «Вегас» со счётом 3:2, а «Вегас» выигрывал со счётом 4:1. Четвёртый матч серии между этими командами пройдёт 21 июня.
В другом полуфинальном противостоянии Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» ведёт у «Нью-Йорк Айлендерс» 2-1 в серии. Ближайший матч команды проведут между собой 20 июня.
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