Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Монреаль» сравнял счёт за две минуты до сирены после грубейшей ошибки Флёри

«Монреаль» сравнял счёт за две минуты до сирены после грубейшей ошибки Флёри
Кирилл Горбачинский
Комментарии

В настоящее время проходит третий матч полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Монреаль Канадиенс» и «Вегас Голден Найтс». Пока счёт в серии — 1-1.

«Монреаль» сравнял счёт за две минуты до сирены после грубейшей ошибки голкипера Марка-Андре Флёри. Шайбу забросил Джош Андерсон. Также у «Канадиенс» отличился Коул Кофилд, а у «Голден Найтс» голы забили Николя Руа и Алекс Пьетранджело.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Ранее в серии «Монреаль» побеждал «Вегас» со счётом 3:2, а «Вегас» выигрывал со счётом 4:1. Четвёртый матч серии между этими командами пройдёт 21 июня.

В другом полуфинальном противостоянии Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» ведёт у «Нью-Йорк Айлендерс» 2-1 в серии. Ближайший матч команды проведут между собой 20 июня.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021