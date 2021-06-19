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Флёри – о результативной ошибке: просто нужно двигаться вперёд

Флёри – о результативной ошибке: просто нужно двигаться вперёд
Георгий Горностаев
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Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри рассказал о пропущенной шайбе после его ошибки.

«Через такое я уже проходил… Не могу долго останавливаться на этом. Просто нужно двигаться вперёд и быть готовым к завтрашнему дню», – цитирует Флёри Ник Котсоника.

«Монреаль» сравнял счёт за две минуты до сирены после грубейшей ошибки голкипера Марка-Андре Флёри. Шайбу забросил Джош Андерсон. Также у «Канадиенс» отличился Коул Кофилд, а у «Голден Найтс» голы забили Николя Руа и Алекс Пьетранджело.

Напомним, что после трёх матчей в серии ведёт «Монреаль» – 2-1. Следующая полуфинальная встреча команд состоится 21 июня в 3:00 мск.

В другом полуфинале встречаются «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс».

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