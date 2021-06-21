Наставник «Вегаса» объяснил решение выпустить на матч с «Монреалем» Ленера, а не Флёри

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур прокомментировал итоги четвёртой встречи полуфинала плей-офф Кубка Стэнли с командой «Монреаль Канадиенс», а также отметил игру голкипера «рыцарей» Робина Ленера.

«Ленер сыграл великолепно. Я знал, что он так сыграет. Принимая решение выпустить его, мы рассматривали множество факторов. Сегодня был наш 17-й матч за 33 или 34 дня. Нас бы здесь не было без Цветка, но мы много играли в хоккей. Решение выпустить Ленни, который так усердно работал, было не большим риском, чем выпускать уставшего, на мой взгляд, голкипера, которому в ближайшем будущем не светит отдых», — приводит слова Дебура официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.