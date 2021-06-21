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Байрон: у «Вегаса» два хороших вратаря. «Монреалю» нужно найти способ забивать больше

Байрон: у «Вегаса» два хороших вратаря. «Монреалю» нужно найти способ забивать больше
Владимир Лаевский
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Нападающий «Монреаль Канадиенс» Пол Байрон прокомментировал итоги четвёртой встречи полуфинала плей-офф Кубка Стэнли с командой «Вегас Голден Найтс», а также прокомментировал выход голкипера «рыцарей» Робина Ленера вместо Марка-Андре Флёри.

«Мы провели неплохой матч, всё могло сложиться по-другому. Но соперник забил в овертайме, и с этим уже ничего не поделаешь. Счёт в серии 2-2, надо ехать в Вегас и думать о том, как сыграть ещё лучше в следующем матче.

Выход Ленера вместо Флёри? Наша подготовка была такой же. У «Вегаса» есть два хороших вратаря. Мы хотим продолжать делать то же самое. Нам нужно работать, чтобы забрасывать больше шайб. Мы должны найти способ забивать больше", — приводит слова Байрона официальный сайт «Монреаля».

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