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НХЛ отправит клубам два проекта расписания сезона, один — с учётом Олимпиады-2022

НХЛ отправит клубам два проекта расписания сезона, один — с учётом Олимпиады-2022
Никита Паглазов
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Хоккейный журналист Джон Шэннон сообщил в «твиттере» о том, что Национальная хоккейная лига планирует отправить всем клубам проект расписания на сезон-2021/2022.

«На этой неделе НХЛ разошлёт черновой вариант расписания нового сезона всем командам. Его планируется начать 12 октября. Фактически, они пришлют 2 черновика. Один с Олимпийскими играми, а другой — без Олимпиады», — заявил Шэннон.

Напомним, что Олимпиада в Пекине (Китай) пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Олимпийский хоккейный турнир на последних играх в 2018 году проходил без участия игроков НХЛ. Тогда победу в соревнованиях одержали российские хоккеисты, которые в финальном матче в овертайме обыграли сборную Германии со счётом 4:3.

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