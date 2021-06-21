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Нападающий Джей Ти Браун завершил карьеру и стал экспертом матчей «Сиэтла»

Нападающий Джей Ти Браун завершил карьеру и стал экспертом матчей «Сиэтла»
Никита Паглазов
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Нападающий Джей Ти Браун объявил о завершении карьеры хоккеиста и заявил о том, что станет экспертом матчей нового клуба НХЛ — «Сиэтл Кракен» — в паре с комментатором Джоном Форслундом.

«Это определённо захватывающая новая глава. Завершение карьеры – это целый спектр эмоций. Вы думаете, что будете играть, пока у вас не отвалятся ноги. Но я начал думать о долгосрочной перспективе — какой будет моя следующая игра?

Я думаю, что мои товарищи по командам и тренеры ценили то, что я вносил, как много работал, делая это бесстрашно», — приводит слова Брауна официальный сайт «Кракен».

Всего за карьеру в НХЛ форвард сыграл в 365 матчах за «Тампу», «Анахайм» и «Миннесоту», набрав 72 (23+49) очка. Его последним клубом стал шведский «Бьоркловен».

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