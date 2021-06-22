Тротц — о 0:8 с «Тампой»: сами выкопали себе яму. Такой результат должен нас мотивировать

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц подвёл итоги пятого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Тампой» (0:8, 2-3).



«Мы сами выкопали себе могилу в первом периоде. Сегодня был один из тех матчей, когда мы не могли ничего сделать правильно. Мы не могли управиться с шайбой, они быстро переходили в атаку. Мы теряли шайбу, они врывались, наносили броски, которые рикошетили от людей. Это вещи, которые мы не должны делать.



Если подобный результат не сможет нас мотивировать, то я даже не знаю, что тогда будет. Но я уверен в своей команде – мы будем готовы к новому матчу. Нам просто нужно набраться сил. В следующей встрече мы обязаны показать свою лучшую игру», — сказал Тротц.



Напомним, следующий матч состоится в четверг, 24 июня. Начало — в 3:00 мск.