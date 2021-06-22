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Пойнт: IQ Кучерова поражает. Он может доставить шайбу в любую точку с закрытыми глазами

Пойнт: IQ Кучерова поражает. Он может доставить шайбу в любую точку с закрытыми глазами
Никита Паглазов
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Нападающий «Тампы» Брейден Пойнт после матча Кубка Стэнли с «Айлендерс» (8:0, 3-2) рассказал об отношении к собственной голевой серии в плей-офф НХЛ, а также об игре Никиты Кучерова.

«Рекорд по голам подряд? Это вопрос, который меня мало волнует. В плей-офф личная статистика отходит даже не на второй план, а куда-то дальше. Главное, чтобы побеждала команда. выиграли не потому, что я забил, а потому, что каждый из ребят что-то привнес ради командного успеха.

Это невероятно, на что Куч способен, когда не играл целый сезон. Его IQ поражает воображение, такое ощущение, что он может доставить шайбу в любую точку площадки с закрытыми глазами. Но он не только чертовски талантлив, но и огромный трудяга. Во время реабилитации он пахал, как проклятый, что лишний раз говорит о его характере и любви к хоккею», — приводит слова Пойнта официальный сайт НХЛ.

Нападающий «Тампы» Брейден Пойнт стал автором одной из шайб своей команды в этом матче. Голевая серия Пойнта достигла отметки в восемь матчей подряд. Рекорд принадлежит Реджи Личу, который в 1976 году забил в 10 матчах кряду.

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