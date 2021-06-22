Пойнт: IQ Кучерова поражает. Он может доставить шайбу в любую точку с закрытыми глазами

Нападающий «Тампы» Брейден Пойнт после матча Кубка Стэнли с «Айлендерс» (8:0, 3-2) рассказал об отношении к собственной голевой серии в плей-офф НХЛ, а также об игре Никиты Кучерова.
«Рекорд по голам подряд? Это вопрос, который меня мало волнует. В плей-офф личная статистика отходит даже не на второй план, а куда-то дальше. Главное, чтобы побеждала команда. выиграли не потому, что я забил, а потому, что каждый из ребят что-то привнес ради командного успеха.
Это невероятно, на что Куч способен, когда не играл целый сезон. Его IQ поражает воображение, такое ощущение, что он может доставить шайбу в любую точку площадки с закрытыми глазами. Но он не только чертовски талантлив, но и огромный трудяга. Во время реабилитации он пахал, как проклятый, что лишний раз говорит о его характере и любви к хоккею», — приводит слова Пойнта официальный сайт НХЛ.
Нападающий «Тампы» Брейден Пойнт стал автором одной из шайб своей команды в этом матче. Голевая серия Пойнта достигла отметки в восемь матчей подряд. Рекорд принадлежит Реджи Личу, который в 1976 году забил в 10 матчах кряду.
- 22 июня 2021
-
10:15
-
09:56
-
09:40
-
09:15
-
08:53
-
08:33
-
08:23
-
08:13
-
06:49
-
06:39
-
06:35
-
06:27
-
06:22
-
06:13
-
06:01
-
03:51
- 21 июня 2021
-
23:32
-
23:32
-
22:28
-
21:56
-
21:25
-
21:05
-
20:42
-
20:28
-
20:18
-
20:09
-
19:40
-
19:08
-
18:54
-
18:33
-
18:11
-
17:11
-
16:49
-
16:28
-
16:15