Диц: есть игроки, приходящие в команду, чтобы что-то выиграть. Великие ведут к победам

Защитник «Барыса» Даррен Диц ответил на вопрос о завершении контракта с клубом.



«Я понимаю, что это бизнес. И для меня, и для клуба.Есть много нюансов, но я считаю, что Казахстан — это мой первый дом, я бы сказал, ведь большую часть времени я провожу здесь.



Рад быть частью этой команды и хочу с ней остаться. У меня нет планов по переезду, всё устраивает, абсолютно.

Для каждого спортсмена важны трофеи? Я отвечаю на этот вопрос так: есть игроки, которые ищут хорошие команды, чтобы что-то выиграть. А есть великие игроки, которые приходят в команду, становятся её лидерами и идут к победам.



Я хочу стать таким игроком и чтобы другие хоккеисты хотели приехать к нам в «Барыс», а не искали другие команды. У нас есть отличная раздевалка — за атмосферу здесь я отвечаю. Это мой отдел», — цитируют защитника vesti.kz.