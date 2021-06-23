78-летний Ламорелло признан лучшим генменеджером НХЛ в сезоне-2020/2021

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло признан лучшим в НХЛ по итогам сезона-2020/21. 78-летний функционер стал лауреатом премии «Джим Грегори Эворд».
В регулярном чемпионате его «Айлендерс» заняли четвёртое место в Восточном дивизионе. В плей-офф команда из Нью-Йорка дошла до полуфинала Кубка Стэнли, где сейчас играет с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и проигрывает действующему чемпиону НХЛ (2-3).
Второе место занял генменеджер «Монреаля» Марк Бержевен, а тройку лучших замкнул Билл Зито из «Флориды Пантерз». Премия лучшему генеральному менеджеру года в НХЛ впервые была вручена в сезоне-2009/2010. В сезоне-2019/2020 она была переименована в честь Джима Грегори, который в течение долгого времени был генеральным менеджером «Торонто Мэйпл Лифс».
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