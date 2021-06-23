Эберле — об ударе Барзала: то, что случилось с Мэтью, для него нехарактерно

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джордан Эберле поделился мнением об ударе клюшкой, который нанёс Мэтью Барзал защитнику «Тампы-Бэй Лайтнинг» Яну Рутте в пятом полуфинальном матча Кубка Стэнли (0:8, 2-3).

«То, что случилось с Мэтью, для него нехарактерно. Когда идёт жесткая, мужская борьба, эмоции иногда берут верх – именно это в данном случае и произошло. Но это не значит, что мы откажется от силового элемента в шестой игре. Это часть нашего стиля, и именно так мы будем добывать завтра победу», – цитирует Эберле официальный сайт НХЛ на русском языке.

Следующая встреча команд состоится 24 июня в 3:00 мск.



Напомним, в пятом матче полуфинала Кубка Стэнли — 2021 «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома разгромила «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 8:0 и вышла вперёд в серии плей-офф — 3-2.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Стивен Стэмкос (2), Алекс Киллорн (2), Янни Гурд, Ондржей Палат, Брейден Пойнт и Люк Шенн.