Форвард «Айлендерс» Барзал ударил клюшкой защитника «Лайтнинг» Рутту при счёте 0:6

В пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома разгромила «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 8:0 и вышла вперёд в серии плей-офф – 3-2.



В самом конце второго периода, при счёте 6:0 в пользу «Лайтнинг», центральный нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзал ударил клюшкой чешского защитника хозяев Яна Рутту, после чего получил штраф 5+10 минут. Видео эпизода доступно здесь.



«Я разочарован его решением. У команды и так всё шло не очень хорошо, а его действия ещё сильнее усложнили положение для парней», —заявил главный тренер «островитян» Барри Тротц.



Ранее в серии «Лайтнинг» побеждали со счётом 4:2 и 2:1, а «Айлендерс» выигрывали – 2:1 и 3:2. Шестой матч с участием этих команд пройдёт в четверг, 24 июня. Начало – в 3:00 мск.