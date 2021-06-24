Валерий Орехов остаётся в «Барысе». Клуб удалил твит о переходе игрока в «ХПК»

Нур-султанский «Барыс» объявил на официальном сайте о том, что защитник Валерий Орехов остаётся в команде. Ранее клуб в «Твиттере» объявил об уходе игрока в чемпионат Финляндии, однако позднее твит был удалён.

«Факт переговоров был, и финская сторона была очень заинтересована в заключении контракта.Также мы вели переговоры о продлении соглашения с «Барысом». После долгих размышлений Валерий решил принять предложение родного клуба и остаться в «Барысе». Сейчас мы работаем над этим. При благоприятном исходе официальная информация о контракте появится после завершения всех необходимых процедур», – цитирует агента защитника Игоря Парашкина официальный сайт «Барыса».

В сезоне-2020/2021 защитник сыграл в 32 матчах регулярного чемпионата, набрав 10 (2+8) баллов при показателе полезности "+3". В плей-офф Орехов принял участие в одной игре и сделал голевую передачу.



Также 21-летний защитник провёл три матча в составе национальной сборной Казахстана на чемпионате мира по хоккею в Риге (Латвия), не отличившись результативными действиями.