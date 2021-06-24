«СКА-1946» определились с тренерским штабом на предстоящий сезон

Клуб Молодёжной хоккейной лиги «СКА-1946» опубликовал состав тренерского штаба на предстоящий сезон, сообщает официальный сайт команды.



Главным тренером питерцев стал Дмитрий Вершинин, помощниками станут Владимир Потапов, Антон Кадейкин и Андрей Киселев, тренером вратарей назначен Андрей Комиссаров, а тренером по физподготовке станет Илья Гребенников.



Вершинин летом 2020 года возглавил команду “СКА-Варяги”. В январе 2021 года вошёл в штаб «СКА-1946». Также специалист входит в штаб сборной России U16.



Владимир Потапов будет отвечать за работу с нападающими, а Андрей Киселев — с защитниками.



В сезоне-2020/2021 «СКА-1946» заняли пятое место в регулярном чемпионате, в плей-офф дойдя до 1/4 финала, уступив в серии «Локо» — 1-3.