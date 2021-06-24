Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пулок: нас ждёт напряжённый 7-й матч. В небе Тампы в то время наверняка будут бить молнии

Пулок: нас ждёт напряжённый 7-й матч. В небе Тампы в то время наверняка будут бить молнии
Комментарии

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Райан Пулок поделился мнением о предстоящем седьмом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Тампой» (3-3).

«Это просто ещё один хоккейный матч, в котором надо проявить свои лучшие качества. Либо ты побеждаешь и двигаешься дальше. Либо проигрываешь и едешь домой. Наше внимание будет сосредоточено на том, чтобы исполнять на льду правильные вещи. И мы готовы сделать всё, что в наших силах.

Понятно, что нас ждёт очень напряжённый седьмой матч, в котором возникнет такое электричество, что в небе Тампы в тот момент наверняка будут бить молнии. Успеха добьётся тот, у кого окажутся более крепкими нервы. Тот, кто сможет сбросить с себя излишнее давление, грозящее раздавить всю команду», — приводит слова Пулока официальный сайт НХЛ.

Напомним, решающий матч между «Айлендерс» и «Тампой» пройдёт в субботу, 26 июня. Начало – в 3:00 мск.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021