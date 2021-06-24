Клаттербак: думаем только о том, что будет на льду, когда перепрыгиваем через бортик

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Кэл Клаттербак рассказал о предстоящем седьмом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Тампой» (3-3).
«Очень важно фокусироваться на том, что происходит с тобой здесь и сейчас. Не терять концентрацию, придерживаться своей игры. Когда идёт матч, ты должен думать о следующей смене, о следующей шайбе. Не нужно заглядывать дальше. И если вы пропустите парочку голов, то что вы можете сделать лучше, кроме как быть самими собой и идти к этой своей следующей шайбе? И если вы её забросите, у вас будет шанс. А если нет, то…
Мы хотели бы сами открыть счёт в матче. Но было много ситуаций в этом плей-офф, когда такое не происходило. При этом мы выиграли те матчи. Так что мы беспокоимся только о том, что будет происходить на льду, когда ты в данный момент перепрыгиваешь через бортик», — приводит слова Клаттербака официальный сайт НХЛ.
Напомним, решающий матч между «Айлендерс» и «Тампой» пройдёт в субботу, 26 июня. Начало – в 3:00 мск.
- 24 июня 2021
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