«Даллас» подписал контракт с форвардом Гарднером
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«Даллас Старз» подписал контракт с нападающим Реттом Гарднером.
Как сообщил на официальном сайте клуба генеральный менеджер Джим Нилл, соглашение рассчитано на два года, является двусторонним на сезон-2021/2022 и односторонним на сезон-2022/2023, зарплата – $ 750 тыс.
В сезоне-2020/2021, ставшем вторым для Гарднера в НХЛ, он сыграл 28 матчей в регулярном чемпионате за «Даллас» и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-9». Всего форвард сыграл за «Старз» 36 встреч и набрал два балла.
Гарднер был выбран «Далласом» в четвёртом раунде драфта НХЛ 2016 года под общим 116-м номером.
В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги «Старз» заняли пятое место в Центральном дивизионе и не сумели пробиться в плей-офф.
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