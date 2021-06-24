«Даллас» подписал контракт с форвардом Гарднером

«Даллас Старз» подписал контракт с нападающим Реттом Гарднером.



Как сообщил на официальном сайте клуба генеральный менеджер Джим Нилл, соглашение рассчитано на два года, является двусторонним на сезон-2021/2022 и односторонним на сезон-2022/2023, зарплата – $ 750 тыс.



В сезоне-2020/2021, ставшем вторым для Гарднера в НХЛ, он сыграл 28 матчей в регулярном чемпионате за «Даллас» и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-9». Всего форвард сыграл за «Старз» 36 встреч и набрал два балла.



Гарднер был выбран «Далласом» в четвёртом раунде драфта НХЛ 2016 года под общим 116-м номером.



В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги «Старз» заняли пятое место в Центральном дивизионе и не сумели пробиться в плей-офф.