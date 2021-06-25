Дано: голевой пас на Лехконена стал вишенкой на мороженом

Нападающий «Монреаля» Филлип Дано рассказал о решающей шайбе, забитой в овертайме шестого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Вегасом» (3:2 ОТ, 4-2). Форвард стал автором голевой передачи, а «Канадиенс» благодаря этой шайбе вышли в финал.



«Во время контратаки я увидел слева от себя небольшое пространство, куда мог отправить шайбу, и там был Леки. Пас на него прошёл, и это была просто вишенка на торте», — приводит слова Дано официальный сайт НХЛ.



«Монреаль» вышел в финал Кубка Стэнли впервые с 1993 года. Клуб впервые получил за победу трофей Кларенса Кэмпбелла, который вручается победителям Западной конференции.



В финале «Хабс» сыграют с победителем серии между «Тампой» и «Айлендерс» (3-3).