Дано: голевой пас на Лехконена стал вишенкой на мороженом
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Нападающий «Монреаля» Филлип Дано рассказал о решающей шайбе, забитой в овертайме шестого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Вегасом» (3:2 ОТ, 4-2). Форвард стал автором голевой передачи, а «Канадиенс» благодаря этой шайбе вышли в финал.
«Во время контратаки я увидел слева от себя небольшое пространство, куда мог отправить шайбу, и там был Леки. Пас на него прошёл, и это была просто вишенка на торте», — приводит слова Дано официальный сайт НХЛ.
«Монреаль» вышел в финал Кубка Стэнли впервые с 1993 года. Клуб впервые получил за победу трофей Кларенса Кэмпбелла, который вручается победителям Западной конференции.
В финале «Хабс» сыграют с победителем серии между «Тампой» и «Айлендерс» (3-3).
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