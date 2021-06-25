«Монреаль» вышел в финал, имея худший результат в чемпионате среди клубов в плей-офф

В Монреале (Канада) состоялся шестой матч полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Монреаль Канадиенс» и «Вегас Голден Найтс», который завершился победой хозяев в овертайме со счётом 3:2 и позволил им выиграть серию – 4-2.
«Монреаль» вышел в финал Кубка Стэнли, имея худший результат в регулярном чемпионате среди всех команд в плей-офф. «Канадиенс» стали второй командой в эпоху расширения (с 1968 года), которая вышла в решающую серию с подобным показателем. Они присоединились к «Нэшвилл Предаторз» (2017 год).
В регулярном чемпионате-2020/2021 «Канадиенс» заняли четвёртое место в Северном дивизионе, набрав 59 очков. В плей-офф Кубка Стэнли они победили «Торонто» (4-3), «Виннипег» (4-0) и «Вегас» (4-2).
В финале НХЛ «Хабс» сыграют с победителем пары «Тампа» — «Айлендерс» (3-3).
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