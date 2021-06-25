Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Монреаль» вышел в финал, имея худший результат в чемпионате среди клубов в плей-офф

«Монреаль» вышел в финал, имея худший результат в чемпионате среди клубов в плей-офф
Комментарии

В Монреале (Канада) состоялся шестой матч полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Монреаль Канадиенс» и «Вегас Голден Найтс», который завершился победой хозяев в овертайме со счётом 3:2 и позволил им выиграть серию – 4-2.

«Монреаль» вышел в финал Кубка Стэнли, имея худший результат в регулярном чемпионате среди всех команд в плей-офф. «Канадиенс» стали второй командой в эпоху расширения (с 1968 года), которая вышла в решающую серию с подобным показателем. Они присоединились к «Нэшвилл Предаторз» (2017 год).

В регулярном чемпионате-2020/2021 «Канадиенс» заняли четвёртое место в Северном дивизионе, набрав 59 очков. В плей-офф Кубка Стэнли они победили «Торонто» (4-3), «Виннипег» (4-0) и «Вегас» (4-2).

В финале НХЛ «Хабс» сыграют с победителем пары «Тампа» — «Айлендерс» (3-3).

«Город сошёл с ума!». Фанаты «Монреаля» устроили бедлам после выхода в финал Кубка Стэнли «Город сошёл с ума!». Фанаты «Монреаля» устроили бедлам после выхода в финал Кубка Стэнли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021