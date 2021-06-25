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Стало известно расписание матчей финальной серии Кубка Стэнли

Стало известно расписание матчей финальной серии Кубка Стэнли
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Стало известно расписание матчей финальной серии Кубка Стэнли, сообщает обозреватель канадской телекомпании TSN Фрэнк Серавалли на своей странице в «Твиттере».

Выглядит оно следующим образом:

Первый матч — вторник, 29 июня, 3:00 мск

Второй матч — четверг, 1 июля, 3:00 мск

Третий матч — суббота, 3 июля, 3:00 мск

Четвёртый матч — вторник, 6 июля, 3:00 мск

Пятый матч — четверг, 8 июля, 3:00 мск*

Шестой матч — суббота, 10 июля, 3:00 мск*

Седьмой матч — понедельник, 12 июля, 2:00 мск*

*если понадобится

Кроме того, финальная серия стартует на домашней площадке команды, которая одержит победу в серии «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс» (3-3).

Ранее в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся шестой матч полуфинальной серии Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» — «Вегас Голден Найтс», который завершился победой хозяев в овертайме со счётом 3:2 и позволил им выиграть серию — 4-2.

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