Стало известно расписание матчей финальной серии Кубка Стэнли, сообщает обозреватель канадской телекомпании TSN Фрэнк Серавалли на своей странице в «Твиттере».
Выглядит оно следующим образом:
Первый матч — вторник, 29 июня, 3:00 мск
Второй матч — четверг, 1 июля, 3:00 мск
Третий матч — суббота, 3 июля, 3:00 мск
Четвёртый матч — вторник, 6 июля, 3:00 мск
Пятый матч — четверг, 8 июля, 3:00 мск*
Шестой матч — суббота, 10 июля, 3:00 мск*
Седьмой матч — понедельник, 12 июля, 2:00 мск*
*если понадобится
Кроме того, финальная серия стартует на домашней площадке команды, которая одержит победу в серии «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс» (3-3).
Ранее в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся шестой матч полуфинальной серии Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» — «Вегас Голден Найтс», который завершился победой хозяев в овертайме со счётом 3:2 и позволил им выиграть серию — 4-2.
- 25 июня 2021
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