«Город сошёл с ума!». Фанаты «Монреаля» устроили бедлам после выхода в финал Кубка Стэнли

К шестому матчу с «Вегасом» в Монреале тщательно готовились не только «Канадиенс», но и весь город, потому что болельщиков было не остановить. Примечательно, что решающий матч пришёлся на один из главных праздников в Монреале – День Квебека. Многие магазины на улице, где расположена арена «Белл-центр», закрыли антивандальными щитами, в центр города стянули усиленные наряды полиции.

28 лет без финала Кубка Стэнли для самой титулованной команды НХЛ закончились, когда Арттури Лехконен прошил Робина Ленера в овертайме. Глобальная вечеринка, от которой весь город заходил ходуном, началась ещё раньше. Те, кто не попал на арену, запрудили окрестные улицы – полиции даже пришлось перекрыть их, чтобы не было слишком большого скопления народа, но болельщиков уже было не остановить. Алкоголь лился рекой, люди пускали фейерверки, забирались на фонарные столбы – в общем, ушли в полный отрыв.

«Мы это заслужили. Весь город сошёл с ума, все рады по уши», — приводит слова болельщика Марка-Этьена Брюне CBC.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» Sportsnet.

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В тот самый момент, когда 28 лет «Монреля» без финала закончились, город взорвался от восторга и вышел из берегов. Люди блокировали улицы, а когда полиция пыталась их оттеснить, кидались в неё всем, что попадало под руку. Стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ. Болельщики даже перевернули одну из полицейских машин – страшно представить, что было бы, если бы «Монреаль» проиграл.

Впрочем, полицейские были добродушны. «Главная задача – не арестовать кого-то прямо сейчас, а сделать так, чтобы люди разошлись», — заявил представитель полиции Мануэль Кутюр.

Когда празднования утихли и болельщики разбрелись кто куда, центральные улицы города выглядели, как после нашествия Мамая.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Келли Григ.

После матча из соображений безопасности поначалу не выпускали зрителей. К болельщикам обратился владелец «Монреаля» Джефф Молсон, объяснив ситуацию и призвав праздновать и наслаждаться победой. То же самое говорил на пресс-конференции и Люк Ричардсон, временно исполняющий обязанности главного тренера команды, пока Доминик Дюшарм находится в изоляции из-за коронавируса. «Знаю, вокруг арены творится сумасшествие. Надеюсь, все радуются и хорошо проводят время. Давайте праздновать ответственно и благополучно доберёмся домой».

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Команда тоже праздновала, как и подобает финалистам Кубка Стэнли. В этом плей-офф «хабы» завели несколько классных традиций. Начиная с генерального менеджера Марка Бержевена, который приходит на решающие матчи в фартовом красном костюме.

На арену «Монреаля» из-за ограничений пускают только три с половиной тысячи зрителей, но уши от шума всё равно закладывает так, будто на трибунах собрался весь город. Завтра утром точно никто не будет расстраиваться из-за сорванных голосов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Монреаль Канадиенс».

И пицца Филлипа Дано, которую он ест на пресс-конференциях после выхода в следующий раунд. В этот раз поделился с Коулом Кофилдом – он в этой серии забил четыре важных гола. На три больше, чем четверо лучших снайперов «Вегаса» вместе взятых.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Монреаль Канадиенс».

Монреалю надо готовиться – сегодняшние народные гуляния стали тестовыми перед главной серией сезона. Как бы ни закончился финал, новый бедлам в городе обеспечен.