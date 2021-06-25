«Спартак» не вернул Мусина в «Ак Барс», хотя клубы устно договаривались о скрытой аренде

Защитник Дамир Мусин не вернулся в «Ак Барс» в текущее межсезонье, хотя об этом была устная договорённость со «Спартаком», сообщает «Бизнес Online».



В ходе минувшего сезона КХЛ Мусин перешёл в московский клуб в обмен на Вячеслава Лещенко.



Отмечается, что это была устная договорённость о скрытой аренде. В казанском клубе планировали вернуть защитника и продать его в другой клуб примерно за 3 млн рублей. Также рассматривался вариант с арендой в «Нефтяник».



В «Спартаке» ранее сменилось руководство — новым председателем наблюдательного совета стал Олег Усачёв, а спортивным директором — Роман Беляев. Ни о какой скрытой аренде защитника в «Спартаке» они не знали и не собирались возвращать игрока в «Ак Барс». Они готовы были продать Мусина, но не возвращать.



Отмечается, что после завершения сезона красно-белые не сделали игроку контрактное предложение, и он стал неограниченно свободным агентом. По другой версии, Мусин выкупил свой контракт у «Спартака».



22 июня стало известно, что хоккеист перешёл в «Витязь».

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