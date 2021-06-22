Защитник «Спартака» Мусин стал игроком «Витязя»
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Защитник «Спартака» Дамир Мусин продолжит карьеру в подмосковном «Витязе».
Хоккеист подписал контракт, рассчитанный на один сезон, сообщает официальный «инстаграм» хоккейного агентства Winners.
Защитник перебрался в «Спартак» из «Ак Барса» по ходу сезона-2019/2020 в обмен на нападающего Вячеслава Лещенко.
В сезоне-2020/2021 он сыграл в 28 матчах, набрав 4 (0+4) результативных балла при показателе полезности "+3". Всего за «красно-белых» Мусин сыграл в 61 матче и набрал 9 (1+8) очков при показателе полезности "-3".
Также защитник успел поиграть в КХЛ за «Нефтехимик» и «Сочи». В 2018 году Мусин стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса», при этом не приняв участие ни в одном матче в плей-офф.
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