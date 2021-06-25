«Бостон» продлил контракт с Фредериком. Он в топ-10 по штрафным минутам регулярки НХЛ

«Бостон Брюинз» и нападающий Трент Фредерик согласовали условия нового контракта, сообщается на официальном сайте «мишек».



23-летний хоккеист подписал с клубом соглашение на два года. Общая сумма сделки составит $ 2,1 млн. Таким образом, нападающий будет получать $ 1,05 млн в год.



В текущем сезоне Фредерик принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу при показателе полезности «-8» и 65 минутах штрафа.

Напомним, «Брюинз» выбрали американца в первом раунде драфта-2016 под общим 29-м номером.

Ранее «Бостон» объявил о подписании контракта с форвардом Йеспером Фрёденом. Между клубом и игроком заключён контракт на 1 год с зарплатой $ 842 500 долларов.