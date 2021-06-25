«Бостон» продлил контракт с Фредериком. Он в топ-10 по штрафным минутам регулярки НХЛ

«Бостон Брюинз» и нападающий Трент Фредерик согласовали условия нового контракта, сообщается на официальном сайте «мишек».
23-летний хоккеист подписал с клубом соглашение на два года. Общая сумма сделки составит $ 2,1 млн. Таким образом, нападающий будет получать $ 1,05 млн в год.
В текущем сезоне Фредерик принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу при показателе полезности «-8» и 65 минутах штрафа.
Напомним, «Брюинз» выбрали американца в первом раунде драфта-2016 под общим 29-м номером.
Ранее «Бостон» объявил о подписании контракта с форвардом Йеспером Фрёденом. Между клубом и игроком заключён контракт на 1 год с зарплатой $ 842 500 долларов.
- 25 июня 2021
-
23:46
-
23:16
-
22:57
-
22:34
-
22:13
-
21:46
-
21:23
-
21:00
-
20:58
-
20:37
-
20:21
-
19:49
-
19:27
-
18:49
-
18:17
-
18:00
-
17:23
-
17:00
-
16:28
-
16:27
-
16:17
-
15:45
-
15:23
-
15:08
-
14:38
-
14:15
-
13:56
-
13:32
-
13:17
-
12:51
-
12:23
-
12:18
-
12:10
-
11:19
-
10:57