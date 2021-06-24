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Бержерон выиграл приз Марка Мессье по итогам сезона НХЛ, вручаемый за лидерские качества

Бержерон выиграл приз Марка Мессье по итогам сезона НХЛ, вручаемый за лидерские качества
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35-летний канадский нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон выиграл индивидуальную награду имени Марка Мессье, вручаемую хоккеисту, который продемонстрировал выдающиеся лидерские качества на льду и за его пределами по итогам прошедшего регулярного сезона. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере».

В прошедшем регулярном сезоне НХЛ Бержерон принял участие в 54 встречах за «Бостон», в которых он отметился 23 заброшенными шайбами и 25 результативными передачами при показателе полезности «+27» и 16 минутах штрафного времени. В 11 играх текущего розыгрыша Кубка Стэнли у Патриса девять (4+5) очков при коэффициенте полезности «+1».

Напомним, что 8-летний контракт Бержерона на общую сумму $ 55 млн ($6,87 млн за сезон) истекает по окончании следующего сезона.

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