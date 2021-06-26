Барзал — о вылете «Айлендерс»: отстойно возвращаться и снова проигрывать

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал подвёл итоги полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Тампой-Бэй Лайтнинг» (3-4).
«Я думаю, что всем тяжело. Отстойно возвращаться и снова проигрывать. У меня есть ещё несколько лет, в отличии от ветеранов клуба, но вы хотите побеждать для этих парней. Это не наше время. Надеюсь, мы вернемся в следующем году», — приводит слова Барзала североамериканская журналистка Молли Уокер на своей странице в «Твиттере».
Напомним, в седьмом матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 1:0. Таким образом, «молнии» выиграли серию со счётом 4-3 и вышли в финал Кубка Стэнли, где встретятся с «Монреаль Канадиенс». Первый матч финальной серии пройдёт 29 июня в Тампе и начнется в 3:00 мск.
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