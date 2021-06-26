Новые рекорды Василевского вывели «Тампу» в финал НХЛ! Чемпион продолжает защиту титула

Россиянин точно станет обладателем Кубка Стэнли 2021 года

Накануне в Национальной хоккейной лиге определился первый финалист нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. В шестом матче полуфинала плей-офф «Монреаль Канадиенс» обыграл «Вегас Голден Найтс» (3:2 ОТ) и закрыл противостояние в свою пользу (4-2). Самый титулованный клуб в истории НХЛ пробился в финал Кубка Стэнли впервые с 1993 года, заодно стал первым канадским клубом в главной серии сезона за последние 10 лет.

После этого результата стало ясно, что российский хоккеист точно станет обладателем Кубка Стэнли. В составе «Канадиенс» есть защитник Александр Романов, сыгравший 54 матча в регулярном чемпионате НХЛ и 2 игры в розыгрыше Кубка Стэнли. В случае победы «Канадиенс» в финале имя Романова должно быть нанесено на кубок, так как он сыграл больше 50% матчей в регулярке.

Соперник «Монреаля» же определялся в паре «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс», где командам потребовался седьмой матч серии. В составе «молний» играют три российских хоккеиста — вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров. За «Айлендерс» выступают российские вратари Семён Варламов и Илья Сорокин. Таким образом, уже по итогам вчерашнего игрового дня можно было смело констатировать, что как минимум один российский игрок совершенно точно станет обладателем Кубка Стэнли 2021 года.

Новость по теме Как минимум один российский игрок точно станет обладателем Кубка Стэнли 2021 года

«Тампа» с Кучеровым, а «Айлендерс» с Мейфилдом

Действующий чемпион НХЛ – «Тампа» – мог гарантировать себе выход в финал в плей-офф ещё в предыдущем матче. В ходе встречи «молнии» обыгрывали «островитян» с преимуществом в две шайбы (2:0), но не смогли удержать преимущество и уступили в овертайме (2:3 ОТ). Автором победного гола стал канадский нападающий Энтони Бовиллье, пробивший Василевского после грубейшей ошибки в своей зоне в исполнении Блейка Коулмэна.

Самый обсуждаемый момент прошлой встречи был связан с состоянием здоровья лучшего бомбардира этого плей-офф российского форварда «Лайтнинг» Кучерова. В шестой игре Никита провёл на льду всего 46 секунд, получив травму уже на третьей минуте матча. Россиянин получил повреждение, которое могло произойти в двух эпизодах – в столкновении у борта с канадским форвардом «Айлендерс» Мэтью Барзалом, либо же в предшествующем этому, когда Никита получил удар в спину от защитника «островитян» Скотта Мейфилда. Скорее всего, именно в результате действий Мейфилда Кучеров получил травму, которая вполне могла оставить его вне решающего матча противостояния.

После завершения утренней тренировки главный тренер «молний» Джон Купер ушёл от точного ответа на вопрос – сможет ли Кучеров сыграть в матче. Российский форвард пропустил предматчевое занятие, а канадский тренер призвал всех дождаться вечера, когда всё станет ясно. Последние сомнения об участии Кучерова в матче отпали после того, как американские журналисты сообщили, что Никита появился на льду в ходе предматчевой раскатки. При этом они также отметили, что Кучеров катался очень осторожно и практически не бросал по воротам. Смог принять участие в матче и защитник «островитян» Мейфилд, избежавший каких-либо дисциплинарных санкций со стороны Департамента по безопасности игроков НХЛ.

Новость по теме Защитник «Айлендерс» Мейфилд не получит наказания из-за нанесения травмы Кучерову

Гурд пробил Варламова при игре в меньшинстве

Первый период седьмого матча превратился в настоящий бенефис в исполнении российского голкипера «Айлендерс» Варламова. 33-летний вратарь ранее никогда не играл в финале Кубка Стэнли и приложил максимальные усилия, чтобы вытащить свою команду в следующий раунд. За стартовые 20 минут Семён совершил 15 сейвов, в том числе отразив выход «один в ноль» от Виктора Хедмана и остановив опаснейший бросок в упор от Тайлера Джонсона.

В свою очередь Василевский завершил стартовый период всего с пятью отражёнными бросками. При этом нельзя говорить о том, что работы у Андрея не было. В начале матча он совершил красивый сейв в растяжке, отражая бросок главного героя прошлого матча Бовиллье. Что касается судейства, то главные арбитры встречи Франсис Шаррон и Горд Дуайер изначально применили очень высокий допуск в матче, не зафиксировав ни одного нарушения в первой двадцатиминутки.

Однако уже на самом старте второго периода судьи были вынуждены вмешиваться в ход матча, когда правила нарушил нападающий «Тампы» Баркли Гудроу. Вот только открыли счёт в матче находившиеся на льду в численном недокомплекте игроки «молний» – в меньшинстве точно бросил Янни Гурд. Результативные передачи на свой счёт записали Энтони Чирелли и Алекс Киллорн. Особо стоит отметить в этом эпизоде Чирелли, который выложил Гурду шайбу под бросок из убойной зоны.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Ещё до перерыва игровое преимущество хозяев могло и должно было воплотиться во вторую заброшенную шайбу, но Варламов продолжал раз за разом оставлять себя и партнёров в игре. После 40 минут матча статистика бросков в створ фиксировала более чем двукратное превосходство «Тампы» – 27:11. Если бы не отличная игра Семёна, то абсолютно никаких шансов у «Айлендерс» на спасение в третьем периоде уже бы не было.

Василевский обновил серию рекордов, а его «Тампа» пробилась в финал плей-офф

Любопытно, что уже в этом плей-офф Василевский стал обладателем уникального рекорда в НХЛ. Россиянин стал первым голкипером в истории лиги, в третий раз подряд завершившим серию шат-аутом. Напомним, что в минувшем сезоне Василевский оставил ворота «молний» в неприкосновенности в последнем матче финала Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (2:0, 4-2), а в этом сезоне он сначала отыграл «на ноль» с «Флоридой Пантерз» в шестом матче (4:0, 4-2) серии первого раунда, а затем помог «Тампе» закрыть противостояние с «Каролиной Харрикейнз» в пятом матче (2:0, 4-1) серии второго раунда.

В сегодняшнем матче с «Айлендерс» (1:0, 4-3) Андрей в результате отразил 18 бросков и продолжил переписывать историю североамериканской лиги, в четвёртый раз подряд оформив шат-аут в заключительной игре серии. Заодно 26-летний вратарь повторил клубный рекорд по матчам на «ноль» в плей-офф НХЛ. Андрей в пятый раз оставил свои ворота в неприкосновенности, повторив достижение Бена Бишопа и Николая Хабибулина.

30 сейвов Варламова не спасли его команду от поражения в седьмом матче. Игроки «Айлендерс» так и не смогли подобрать ключи к воротам Василевского в заключительном периоде серии. «Тампа» продолжает защиту титула в НХЛ, а в финале Кубка Стэнли 2021 года команду Купера уже ждёт «Монреаль». Формально борьбу за главный трофей лиги в этом сезоне поведут сразу четыре российских хоккеиста, хотя не стоит забывать о том, что Романов находится в запасе «Канадиенс» и вряд ли выйдет на лёд в решающей серии сезона. Первый матч финала состоится на домашней арене «Тампы» в ночь на 29 июня мск.