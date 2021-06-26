Окулов – об отпуске: в пустыню выходишь, а там, как в океане – такая песчаная бездна

Нападающий ЦСКА Константин Окулов рассказал о том, как проводит отпуск.

«У нас здесь, в Новосибирске, неделю шли дожди, свежо и приятно, можно выйти погулять. Это, конечно, не московские тридцать градусов, что ужасно жарко. Только за городом можно спастись от такого зноя.

Фото с Блажиевским за рулём авто? Взяли в аренду. Мы снимали на один день отель посреди пустыни. Взяли машинки, чтобы доехать. Потом пожалели, что внедорожники не арендовали, потому что там особо нигде не разгонишься – штрафы большие. В городе нельзя гонять, а дороги в пустыне, ведущие к этому отелю, оказались не такими хорошими, как мы думали. Хотели погонять, было интересно попробовать такого уровня автомобиль. И получилось, как обычно. Но всё равно новые ощущения, прикольно поездить на таких машинах.

Кто лучше управляет? Мы это не устанавливали. Мы не гоняли. Думаю, Артём получше водит. Он такой профессиональный водитель.

Пустыня? В целом от отдыха позитивные эмоции. В пустыню выходишь, а там, как в океане – такая песчаная бездна. Очень прикольно смотрится», – цитирует Окулова официальный сайт ЦСКА.