Купер: два подряд Кубка – это то, что даёт команде особое место в истории

Главный тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением о том, что команда может выиграть второй Кубок Стэнли подряд.



«Когда ты выигрываешь Кубок, то это круто. Как мы шутим, теперь на твоей могильной плите через много лет смогут честно написать: «обладатель Кубка Стэнли». Но когда ты делаешь это два раза подряд, это сразу возводит тебя и твою команду на иную ступень.



Через много лет, когда люди будут вспоминать нынешние времена, они скажут: «А «Тампа»-то была чертовски хороша». Два подряд Кубка – это то, что даёт команде особое место в истории», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.



За последние 30 лет только три раза команды выигрывали Кубок два раза подряд – «Питтсбург Пингвинз» (дважды – 1991 и 1992, 2016 и 2017 годы) и «Детройт Ред Уингз» (1997 и 1998 годы).