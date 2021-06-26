Купер: надеюсь, на игры в Монреале пустят больше фанатов. Они не видели финал с 1993-го

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер выразил желание увеличить квоту болельщиков на финал Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс».



«Надеюсь, они пустят на арену «Белл-Центр» (Монреаль) больше фанатов. Болельщики из Квебека не видели финал с 1993 года, они заслуживают того, чтобы посмотреть, как их команда играет. Надеюсь, они попадут на арену. Эта игра должна проходить на глазах у фанатов», — цитирует Купера Крис Джонстон в «Твиттере».



«Канадиенс» стали первым канадским клубом, пробившимся в финал плей-офф с 2011 года. 10 лет назад до главной серии сезона добрался «Ванкувер Кэнакс», но в финале плей-офф «косатки» проиграли «Бостон Брюинз» (3-4).



Последний раз «Монреаль» выходил в финал плей-офф в 1993 году. В финале Кубка «Монреаль» сошёлся в борьбе за трофей с ведомым Уэйном Гретцки «Лос-Анджелес Кингз». Выиграв серию 4-1, «Монреаль Канадиенс» завоевал 24-й и последний на сегодняшний день Кубок Стэнли. Примечательно, что именно та победа «хабов» остаётся последним Кубком Стэнли для команд из Канады.



Напомним, первая финальная встреча состоится 29 июня в 3:00 мск.

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