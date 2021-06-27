Буре: 10 лет назад мы завидовали Швеции, а теперь у нас своя вертикаль подготовки сборных

Двукратный призёр Олимпийских игр Павел Буре поделился мнением о развитии хоккея в России.



«Россия – в числе лидеров хоккейного мира. Очень многое сделано федерацией за последние годы. Ещё 10 лет назад многие завидовали Швеции с её вертикалью подготовки национальных команд. Теперь у нас есть своя вертикаль, не менее эффективная. Все наши сборные готовятся по передовым методикам. К работе с ними привлекаются лучшие специалисты.



Все команды из года в год претендуют на самые высокие места. А когда юниоры, например, привозят с чемпионата мира серебро – мы расстраиваемся. Показательно, что по числу медалей Россия — на первом месте в мире. Хоть за последние 10 лет, хоть за 15. Хоть на взрослом, хоть на молодёжном уровне.



У нас сильная и эффективная система, но это не значит, что она идеальная. Отдельные неудачи показывают, над чем работать, что усиливать. Главное – делать правильные выводы. Например, последний чемпионат мира показал, что нужно улучшать управление игрой. Подтянем это – начнем регулярно обыгрывать канадцев.



Конечно, задача такого совершенствования стоит не только перед ФХР, но и перед всем отечественным хоккеем – клубы тоже должны шагать в ногу с современными требованиями. У федерации есть стратегия подготовки к Олимпиаде. В прошлом цикле она привела к победному результату. Вот и в следующем сезоне целью номер один будет завоевать для России десятое олимпийское золото. Это и есть главная задача всего четырёхлетнего цикла», — цитирует Буре «Р-Спорт».