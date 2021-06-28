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Широ – о ковид-протоколе Армиа: ещё одно препятствие, которое предстоит преодолеть

Широ – о ковид-протоколе Армиа: ещё одно препятствие, которое предстоит преодолеть
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Защитник «Монреаль Канадиенс» Бен Широ прокомментировал попадание форварда Джоэля Армиа в ковид-список перед финальной серией Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Да, ситуация не идеальная. Но мы в течение всего года сталкивались с тем, что ребята проходят через ковид-список. Арми, конечно, для нас очень важен. Но это ещё одно небольшое препятствие, которое нам предстоит преодолеть», – цитирует Широт официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, Армиа второй раз в сезоне попал в ковид-протокол. 22 марта он был внесён в него вместе с форвардом Еспери Котканиеми, когда четыре матча «Канадиенс» были перенесены.

Находясь в ковид-списке, Армиа пропустил восемь матчей. В регулярном чемпионате форвард провёл 41 встречу и набрал 14 очков (7+7). В 17 встречах плей-офф Армиа набрал 8 очков (5+3).

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