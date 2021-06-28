Форвард «Монреаля» Армия может сыграть с «Тампой» в первом матче финала Кубка Стэнли

Нападающий «Монреаля» Йоэль Армиа может принять участие в первом матче серии финала Кубка Стэнли против «Тампы». Об этом в своём «Твиттере» сообщил журналист Крис Джонстон.
Финский форвард покинул ковид-протокол, в которой был включён вчера.
Хоккеист отправляется в Тампу на частном самолете. Решение о том, выйдет ли он на лёд, будет принято перед началом игры.
В текущем плей-офф Армия провел 17 игр и набрал 8 (5+3) очков.
Напомним, первые два матча на своём льду проведёт «Тампа». В полуфинале «Тампа-Бэй» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» (4-3), а «Монреаль» выиграл у «Вегас Голден Найтс».
«Тампа-Бэй» является действующим победителем Кубка Стэнли, а «Канадиенс» стали первым канадским клубом, пробившимся в финал плей-офф с 2011 года. 10 лет назад до главной серии сезона добрался «Ванкувер Кэнакс», но в финале плей-офф «косатки» проиграли «Бостон Брюинз» (3-4).
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