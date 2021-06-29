НХЛ сообщила о месте проведения Матча всех звёзд, а также об участниках «Зимней классики»

Национальная хоккейная лига сообщила информацию о проведении «Зимней классики», «Стадионной серии», а также Матча всех звёзд.



Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн рассказал, что в матче «Зимней классики НХЛ 2022» сыграют «Миннесота Уайлд» и «Сент-Луис Блюз». Встреча состоится в Миннеаполисе 1 января 2022 года.



Матч всех звёзд пройдет в Лас-Вегасе, хозяином матча станет «Вегас Голден Найтс». В рамках «звёздного уик-энда» также пройдут конкурсы мастерства. О датах его проведения будет объявлено дополнительно.



Матч «Стадионной серии НХЛ» пройдёт на арене команды по американскому футболу «Теннесси Тайтенс» в Нэшвилле, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» сыграет с «Нэшвилл Предаторз». Игра состоится 26 февраля 2022 года.



Отметим, что в 2006, 2010 и 2014 годах, когда проходили зимние Олимпийские игры, НХЛ не проводила Матчи звёзд.