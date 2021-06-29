Андерсон: в 3-м периоде хватало ошибок, изучим их. Но не стоит зацикливаться на 1-й игре

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Джош Андерсон рассказал о работе над ошибками после поражения в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:5, 0-1).



«Что нужно сделать после такой игры? Да тут всё вместе. Мы должны двигаться дальше, не зацикливаясь на этом матче. При этом будем и видео смотреть, изучая ошибки, которые привели к нашему сегодняшнему поражению. Особенно хватало их в третьем периоде», — цитирует Андерсона официальный сайт НХЛ.



В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли 27-летний нападающий провёл 18 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал одну голевую передачу при показателе полезности "-2".



Вторая игра серии состоится в четверг, 1 июля. Стартовый свисток прозвучит в 3:00 мск.