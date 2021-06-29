Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андерсон: в 3-м периоде хватало ошибок, изучим их. Но не стоит зацикливаться на 1-й игре

Андерсон: в 3-м периоде хватало ошибок, изучим их. Но не стоит зацикливаться на 1-й игре
Комментарии

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Джош Андерсон рассказал о работе над ошибками после поражения в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:5, 0-1).

«Что нужно сделать после такой игры? Да тут всё вместе. Мы должны двигаться дальше, не зацикливаясь на этом матче. При этом будем и видео смотреть, изучая ошибки, которые привели к нашему сегодняшнему поражению. Особенно хватало их в третьем периоде», — цитирует Андерсона официальный сайт НХЛ.

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли 27-летний нападающий провёл 18 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал одну голевую передачу при показателе полезности "-2".

Вторая игра серии состоится в четверг, 1 июля. Стартовый свисток прозвучит в 3:00 мск.

Новость по теме
Шьяро: «Монреалю» нужно умнее обращаться с шайбой. Частые потери стали фактором в игре
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021