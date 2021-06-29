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«Эдмонтон» близок к заключению восьмилетнего контракта с Ньюджент-Хопкинсом на $ 40 млн

«Эдмонтон» близок к заключению восьмилетнего контракта с Ньюджент-Хопкинсом на $ 40 млн
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«Эдмонтон Ойлерз» и нападающий Райан Ньюджент-Хопкинс близки к заключению нового контракта.

«Райан Ньюджент-Хопкинс и «Эдмонтон» добились значительного прогресса в продлении соглашения. Похоже, контракт будет рассчитан на восемь лет с кэпхитом $ 5 млн в год. Это были долгие и трудные переговоры, но обе стороны старались добиться их», — написал инсайдер Эллиотт Фридман в «Твиттере».

Ньюджент-Хопкинс всю карьеру выступает в системе «Эдмонтона». С сезона-2011/2012 хоккеист играет в Национальной хоккейной лиге.

В текущем сезоне НХЛ форвард провёл 52 матча в регулярном чемпионате и набрал в них 35 очков: забросил 16 шайб и отдал 19 результативных передач. В плей-офф на счету игрока два очка (1+1) в четырёх встречах.

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