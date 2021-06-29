Защитник «Авангарда» Чистяков привёз Кубок Гагарина на могилу Тимура Файзутдинова
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Защитник «Авангарда» Семён Чистяков привёз Кубок Гагарина на могилу погибшего хоккеиста петербургского «Динамо» Тимура Файзутдинова.
«Первым делом я приехал к тебе, друг.
Ты хотел выиграть Кубок Харламова, а выиграл Кубок Гагарина. Спи спокойно, мой Друг!» – написал Чистяков в «Инстаграме».
Напомним, в финале Кубка Гагарина «Авангард» обыграл московский ЦСКА в шести матчах.
Капитан клуба МХЛ «Динамо» СПб Тимур Файзутдинов скончался после попадания шайбы в голову во время матча с ярославским «Локо» (1:5) 12 марта. В тот момент защитник «Локо» вбрасывал шайбу в чужую зону, а Файзутдинов отвернулся и не ожидал попадания в него шайбы. 19-летнего хоккеиста отвезли в реанимацию, где за его жизнь боролись врачи, но спасти Тимура не удалось.
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