Судзуки: считаю, «Монреаль» может играть с «Тампой» на равных
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Нападающий «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки рассказал о настрое на финал Кубка Стэнли, где «Монреаль» встречается с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Это финал Кубка Стэнли, и мы понимали, что не выиграем четыре матча подряд. Неважно, с каким счётом ты проигрываешь первый матч – 0:1 или 1:5. Поражение в плей-офф – есть поражение в плей-офф… Нас ничего не удивило в игре «Тампы», они определённо соответствуют выданным авансам. И мы должны соответствовать их напору и уровню самоотдачи. Я считаю, что мы можем играть с ними на равных», – цитирует Судзуки официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, что в первой финальной встрече «Монреаль» уступил «Тампе» со счётом 1:5. Следующая встреча состоится 1 июля в 3:00 мск.
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