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Флёри обошёл Василевского на 9 очков в голосовании на «Везину Трофи»

Флёри обошёл Василевского на 9 очков в голосовании на «Везину Трофи»
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Журналист Том Гулитти опубликовал результаты голосования на «Везину Трофи» – награду лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

26-летний российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский занял второе место в голосовании, уступив вратарю «Вегас Голден Найтс» Марку-Андре Флёри.

Итоги голосования:

1. Марк-Андре Флёри – 108 баллов, (14 первых мест, 11 – вторых, 5 – третьих)

2. Андрей Василевский – 99 баллов (12-12-3)

3. Филипп Грубауэр – 36 баллов (2-6-8)

4. Коннор Хеллебайк – 13 баллов (2-0-3)

5. Семён Варламов – 11 баллов (1-1-3)

6. Юусе Сарос – 10 баллов (0-1-7)

7. Майк Смит – 2 балла (0-0-2).

Василевский был номинирован на трофей в четвёртый раз подряд, а в 2019 году россиянин выиграл награду. Для 36-летнего Флёри эта «Везина» стала первой за карьеру.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Василевский провёл 42 встречи, в которых одержал 31 победу, отражая 92,5% бросков и проведя пять игр на ноль, коэффициент надёжности – 2,21. У Флёри – 26 побед в 36 играх при 92,8% отражённых бросков, шести играх на ноль и коэффициенте надёжности 1,98.

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