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«Авангард» подписал форварда из юниорской лиги Квебека

«Авангард» подписал форварда из юниорской лиги Квебека
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Нападающий Егор Сердюк вернулся в систему «Авангарда», сообщается на официальной странице «Омских Крыльев» в «Твиттере».

20-летний хоккеист подписал двусторонний контракт с омским клубом на один год.

Последние два сезона Сердюк провёл в юниорской лиге Квебека, выступая за «Викториявилль». В прошедшем сезоне он набрал 19 (8+11) очков в 26 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф отметился 5 (3+2) очками в 15 встречах.

Напомним, «Омские Крылья» заключили три пробных контракта. Нападающие Дмитрий Соколов, Николай Майоров и Руслан Господынько подписали пробные контракты ВХЛ и начнут предсезонную подготовку в составе «Омских Крыльев».

Ранее «Авангард» объявил о названии для своего фарм-клуба. По итогам голосования, проводившегося среди болельщиков, новым названием клуба в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) был выбран вариант «Омские Крылья».

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