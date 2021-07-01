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Купер: отдаю ребятам должное за эту победу

Купер: отдаю ребятам должное за эту победу
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением о победе над «Монреаль Канадиенс» во втором финальном матче Кубка Стэнли (3:1, 2-0).

«Вы знаете, в моей голове сразу промелькнула мысль. Это прошлогодняя игра с «Бостоном» в пузыре? Он что, сделал это снова? Сценарий отличался, но голы были невероятно похожи.

Выбор момента для гола был эпичным, очень важным перед вторым перерывом. Коулман и Гудроу – кусочки общей головоломки, которые смогли стать настоящим произведением. В целом команда сегодня показала далеко не лучшую свою игру, но в этом была не только наша вина. Соперник провёл сильный матч, и его заслуга в наших не лучших действиях огромна. Я отдаю ребятам должное за эту победу, но мы в финале. Здесь может быть трудно. И здесь трудно», – сказал Купер на пресс-конференции.

«Он что, сделал это снова? Выбор момента для гола был эпичным» «Он что, сделал это снова? Выбор момента для гола был эпичным»
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